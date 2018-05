Rene Weiler wird Trainer von Al-Shabab Riad

Riad Der Schweizer Rene Weiler wird zur kommenden Saison Trainer des saudi-arabischen Fußball-Erstligisten Al-Shabab Riad. Weiler war von November 2014 bis Juni 2016 Trainer des 1. FC Nürnberg.

Weiler führte den damaligen Zweitligisten in der Saison 2015/16 in die Relegation.Dort scheiterte Nürnberg an Eintracht Frankfurt.