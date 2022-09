„Inakzeptables Wort“ : Rassismus-Vorwurf in der MLS – Trainer Wayne Rooney reagiert vorbildlich

Washington, DC Bei einem Spiel in der US-amerikanischen Major League Soccer soll ein Spieler von DC United seinen Gegner von Inter Miami rassistisch beleidigt haben. DC-Trainer Wayne Rooney wechselte den Akteur vorsichtshalber sofort aus. Der Spieler bestreitet die Vorwürfe.

In der amerikanischen Profifußball-Liga MLS ist es möglicherweise zu einem Rassismus-Eklat gekommen. Im Ligaspiel zwischen DC United und Inter Miami gerieten DC-Akteur Taxiarchis Fountas und sein Gegenspieler Damion Lowe aneinander und tauschten Kopf an Kopf ein paar Worte aus. Lowe ging daraufhin zum Schiedsrichter und berichtete von einer rassistischen Beleidigung gegen ihn.

„Ich muss Wayne Rooney großen, großen Respekt dafür zollen, dass er so damit umgegangen ist, wie er es getan hat. Ich habe ihn immer als jemanden mit Klasse gekannt, und heute ist er in meinem Ansehen mehr als je zuvor gestiegen, mehr als mit jedem Tor, das er jemals erzielt hat“, lobte Miami-Coach Neville im Anschluss an die Partie. Er sagte in der Pressekonferenz, Fountas habe ein „inakzeptables Wort“ benutzt. Rooney selbst äußerte sich nur kurz zu dem Vorfall: „Es gab eine Anschuldigung, welcher sicherlich nachgegangen wird. Mehr kann ich dazu nicht sagen.“