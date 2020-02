Nächster Schritt zum Titel : Klopps Liverpool siegt knapp in Norwich

Norwich Im Duell der Deutschen Trainer setzte sich Liverpools Jürgen Klopp gegen Norwichs Daniel Farke durch. Die Reds haben durch den 1:0-Erfolg 25 Punkte Vorsprung im Rennen um die Meisterschaft.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den nächsten Schritt in Richtung Gewinn der englischen Fußballmeisterschaft getätigt. Der souveräne Tabellenführer gewann am Samstag im Duell der deutschen Trainer bei Norwich City und Daniel Farke mit Mühe 1:0 (0:0) und führt die Premier League mit 25 Punkten vor Manchester City deutlich an. Der eingewechselte Sadio Mané sorgte in der 78. Minute für den 17. Liga-Sieg in Serie.