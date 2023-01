Sarg in Santos eingetroffen Fans nehmen bei Totenwache Abschied von Pele

Schon am Neujahrstag trafen am Nachmittag die ersten Fans vor dem Stadion ein, rund 20 Stunden vor Öffnung der Tore, sie schliefen in der Warteschlange - um sich als Erste von ihrem Idol verabschieden zu können. „Wir haben unseren König verloren. Den Größten der Welt“, sagte einer. Als einziger Spieler der Geschichte war Edson Arantes do Nascimento, so Peles bürgerlicher Name, dreimal Weltmeister geworden. In seiner 21-jährigen Karriere schoss er nach offiziellen Angaben 1283 Tore, die meisten davon in Santos.