Paris St. Germain : Tuchel nicht überzeugt von Neymar- und Mbappe-Verbleib

Paris Trainer Thomas Tuchel ist offenbar nicht vollkommen vom Verbleib von Kylian Mbappe und Neymar bei Paris St. Germain überzeugt. Aber auch für einen möglichen Abgang der Superstars sei der Klub gerüstet.

"Es kann noch viel passieren. Der Transfermarkt ist verrückt, und viele Klubs wollen neue Spieler holen", sagte Tuchel auf der Pressekonferenz am Tag vor dem letzten Saisonspiel am Freitag in Reims.