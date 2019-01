Kehrer verursacht entscheidenden Elfmeter : PSG-Coach Tuchel beklagt „merkwürdige Umstände“ nach Pokal-Blamage

PSG-Trainer Thomas Tuchel Foto: AFP/LOIC VENANCE

Paris/Köln Thomas Tuchel leistet sich mit Paris St. Germain im französischen Ligapokal eine Blamage. Das Starensemble scheidet überraschend gegen das Ligaschlusslicht aus - und sorgt damit für unerwünschte Nebengeräusche.

Die Gazetten schossen sich auf Tollpatsch Thilo Kehrer ein, Thomas Tuchel aber suchte nach dem Elfmeter-Festival die Schuld nicht beim deutschen Nationalspieler. "Die Umstände sind etwas merkwürdig", sagte der Trainer von Paris St. Germain nach dem blamablen Ligapokal-Aus gegen Erstliga-Schlusslicht EA Guingamp: "Dass gegen Bayern München, Real Madrid oder Barcelona drei Mal auf Strafstoß entschieden wird, darauf können Sie 100 Jahre warten. Das würde nie passieren."

Doch dem französischen Starensemble, das die vorherigen fünf Auflagen der Coupe de la Ligue gewonnen hatte, passierte genau das. Kehrer schenkte dem Außenseiter mit dem Foul an Marcus Thuram in der Nachspielzeit den bereits dritten Elfer - und leistete damit in großen Teilen die Vorarbeit für das unerwartete 1:2 (0:0) "nach Elfmeterschießen". Vor dem ehemaligen Schalker hatten schon der Belgier Thomas Meunier und der Ex-Münchner Juan Bernat jeweils einen Strafstoß verursacht.

Foto: AFP/KARIM SAHIB 21 Bilder Die besten 100 Fußballer der Welt 2018

In der schonungslosen Nachbetrachtung machte die französische Presse Kehrer und sein ungeschicktes Einsteigen gegen Thuram für die Pleite verantwortlich. Die Fachzeitschrift France Football bezeichnete den U21-Europameister als "Monsieur Ich-verursache-Elfmeter". Die Grundlage für den unschönen Titel liegt auf der Hand: Kehrer verursachte vier (!) der zehn Strafstöße, die in dieser Saison gegen PSG gepfiffen wurden. Thuram selbst nutzte das Geschenk (90.+3), nachdem er den ersten Strafstoß (61.) noch kläglich vergeben hatte.

Tuchel hingegen ging es weniger um die hektische Schlussphase. Bernats vermeintliches Foul stieß dem ehemaligen BVB-Trainer übel auf, Schiedsrichter Benoit Bastien wertete den Rempler gegen Marcus Coco erst nach Ansicht der TV-Bilder als strafbares Vergehen. "Das war rein gar nichts. Es ist unmöglich, so einen Elfmeter zu pfeifen", moserte der 45-Jährige. Yeni N'Gbakoto (83.) verwandelte zum Ausgleich, zuvor hatte Superstar Neymar (63.) den Favoriten per Kopf in Führung gebracht.

"Wir hatten genug Chancen, um zu gewinnen. Wir hätten drei Tore schießen können, aber das haben wir nicht - weil wir zu selbstsicher aufgetreten sind", sagte Tuchel. In der ersten Hälfte hatte sein Team dominiert, klare Chancen aber ausgelassen. Nach zuvor 44 Pokalsiegen in Serie hätten einige Spieler vielleicht das Gefühl gehabt, "dass ihnen nichts passieren kann", vermutete Tuchel. "Es ist eine schwierige Lektion, aber es liegt an uns, eine Niederlage zu akzeptieren."

Foto: AP/Jean-Francois Badias 17 Bilder Die wertvollsten Fußballer der Welt

Wenn es an dem Pokal-Aus für ihn und seine Mannschaft etwas Positives gibt, dann ist es der leicht entschlackte Spielplan: Der drittwichtigste französische Vereinswettbewerb steht auf dem Weg zum ersehnten Champions-League-Titel und dem Achtelfinale gegen den englischen Rekordmeister Manchester United (12. Februar) nun nicht mehr im Weg.

(lt/sid)