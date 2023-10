Drei Ex-Bundesliga-Profis Bewährungsstrafen für PSG-Quartett wegen homophober Gesänge

Die bestraften Spieler hatten sich bereits mehrere Tage vor ihrer Anhörung in der LFP-Zentrale für ihr Fehlverhalten entschuldigt. „Wir bedauern unsere Worte, die wir niemals hätten sagen dürfen, ernsthaft. Wir haben uns von der Euphorie verleiten lassen. Uns sind die Auswirkungen unserer Handlungen bewusst, und wir werden in Zukunft alles tun, um unserer Verpflichtung als Vorbilder gerecht zu werden“, erklärten die vier Profis in übereinstimmenden Stellungnahmen auf ihren persönlichen Kanälen in den sozialen Netzwerken.