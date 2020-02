PSG-Boss : Schweizer Ermittler erheben Anklage gegen Al-Khelaifi

Zürich Die Schweizer Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen Jerôme Valcke, Nasser Al-Khelaifi und einen dritten Beschuldigten. Die Fifa wird wieder von der wenig ruhmreichen Vergangenheit eingeholt - und hat einen Deal gemacht.

Der hochrangige Fußball-Funktionär Nasser Al-Khelaifi und der frühere Fifa-Generalsekretär Jerôme Valcke sind in der Schweiz im Zusammenhang mit der Vergabe von Medienrechten an Weltmeisterschaften angeklagt worden. Valcke (59), der im September 2015 von seinen Aufgaben beim Weltverband entbunden worden war, wird „passive Bestechung“, „mehrfache qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung“ sowie „Urkundenfälschung“ vorgeworfen.

„Aus den Ermittlungen hat sich ergeben, dass Valcke von beiden Mitbeschuldigten nicht gebührende Vorteile erhalten hat“, teilte die Schweizer Bundesanwaltschaft mit. Al-Khelaifi, seit 2019 auch Mitglied im Uefa-Exekutivkomitee, habe dem Franzosen, der einst dem früheren Fifa-Präsidenten Joseph S. Blatter (83) zur Seite stand, das alleinige Nutzungsrecht an einer Luxusvilla auf Sardinien überlassen.

Der Fifa hat Valcke das nie gemeldet und sich „so im Rahmen seiner Tätigkeit als deren Generalsekretär pflichtwidrig verhalten und sich unrechtmäßig bereichert“, steht in der Pressemitteilung der BA. So kommt der Vorwurf gegen Al-Khelaifi und den dritten Beschuldigten zustande, Valcke angestiftet zu haben. Weder die Fifa noch die Uefa äußerten sich am Donnerstag zu der Anklageerhebung.