Paris Saint-Germain: Tuchel-Team startet mit glanzlosem Sieg in die Meisterschaft

Paris Beim ersten Spiel von Trainer Thomas Tuchel in der französischen Liga zeigt Paris Saint-Germain wenig hochklassigen Fußball. Für einen ungefährdeten Sieg reichte die Leistung trotzdem.

Trainer Thomas Tuchel hat bei seinem Debüt in der französischen Fußball-Liga mit Paris Saint-Germain einen glanzlosen Sieg errungen. Der Meister bezwang am Sonntagabend im ersten Punktspiel mit dem Ex-Coach von Borussia Dortmund an der Seitenlinie den Außenseiter SM Caen mit 3:0 (2:0). Die Treffer erzielten der brasilianische Weltstar Neymar in der 10. Minute, der Franzose Adrien Rabiot (35.) und der US-Amerikaner Timothy Weah (89.).