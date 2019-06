Fußballschule für Kinder : Paris Saint-Germain expandiert ins Rheinland

Auf der Suche nach Talenten und Geschäftsfeldern: PSG-Trainer Thomas Tuchel (links) im Austausch mit Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Foto: REUTERS/IBRAHEEM AL OMARI

Düsseldorf/Paris Der französische Fußballmeister hat einem Unternehmen die Lizenz verkauft, in Deutschland Talente auszubilden. Kinder und Jugendliche können Camps und Workshops bei der Fußballschule buchen. Trainiert wird nach der PSG-Philosophie.

Paris Saint-Germain will eine ganz große Nummer im internationalen Fußball werden. Die Eigentümer drängen mit Nachdruck darauf, dass sich ihr Milliardeninvest alsbald mindestens sportlich auszahlen soll – mit dem Gewinn der Champions League. Mittlerweile hat auch den Geldgebern aus Katar gedämmert, dass es nicht ausreicht, mit einem prall gefüllten Geldbeutel herumzulaufen und wahllos Stars einzukaufen, sondern dass man systematischer bei der Suche nach Talenten ans Tagwerk gehen muss. In verschiedenen Ländern werden deshalb nun sogenannte Akademien gegründet, die unter der Flagge „PSG“ firmieren.

Dabei handelt es sich um eine Lizenzvergabe mit dem Hauptziel, Geld mit dem Training von Talenten zu erzielen. Und erst in zweiter Linie geht es um die Suche nach kleinen Nachwuchsstars, die irgendwann mal bei PSG spielen könnten. Daraus macht die Paris Saint-Germain Academy Germany auch keinen Hehl. „Es geht nicht um das Schock-Szenario, dass PSG jetzt alle Talente aus Deutschland klaut“, sagt Ranisav Jovanovic, der als Sprecher des Projekts fungiert. Die Firmeninhaber, erzählt er, wollten aktuell noch nicht in die Öffentlichkeit treten. Jovanovic hat zwischen 2008 und 2012 in 86 Einsätzen 19 Treffer für Fortuna Düsseldorf erzielt.

Info Acht Mal Meister in der Ligue 1 seit 1986 Foto: AFP/FRANCK FIFE Gegründet 12. August 1970 Farben blau, rot und weiß Besitzer Die Katar Holding LLC Titel Französischer Meister 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 und 2019

„Natürlich geht es uns um die Talentförderung, wir wollen Kindern und Jugendlichen beibringen, besser Fußball zu spielen“, befindet Jovanovic. Kostenpunkt: Als „Schnupperangebot“ sollen fünf Tage in den Ferien (inklusive Verpflegung und Outfit) 199 Euro kosten, später regulär 280 Euro. Dazu können Sechs- bis 16-Jährige auch unter der Woche montags, mittwochs und freitags ein Zusatztraining buchen: Das Einzelticket kostet 50 Euro, als Flat-Angebot für ein Jahr 79 Euro im Monat. Zunächst hatte man versucht, mit deutschen Bundesligisten zu kooperieren. Doch die winkten dankend ab, weil sie genau dieses Geschäftsmodell in verschiedenen Abwandlungen selbst anbieten. Es ist ein lukrativer Markt. Denn die Träume von Kindern und vor allem ihrer Eltern sind groß. Und natürlich verbinden viele mit der Teilnahme an einem Camp auch die Hoffnung, sich in den Blick der Scouts zu spielen. Hierzulande bremsen allerdings die Spitzenklubs derartige Erwartungen und sind um eine seriöse Einordnung bemüht. Es geht darum, in besonderer Atmosphäre eine Trainingsmöglichkeit anzubieten. Nicht mehr, nicht weniger.

Die „PSG-Academy“ sieht sich als Teil der „PSG-Familie“, wie es heißt, und hofft dementsprechend auch von Zeit zu Zeit auf Unterstützung aus der Zentrale in Paris. Bislang sind dort nach eigenen Angaben mehrerer Head-Coachs ausgebildet worden. Die sollen dafür sorgen, dass in den Camps (in NRW sind es zunächst vier, in den anderen Bundesländern jeweils eins) und im wöchentlichen Training nach der PSG-Philosophie ausgebildet wird. „Da legen beide Seiten natürlich Wert drauf, dass die Standards auch eingehalten werden. Es geht uns nicht darum, einfach nur den Ball ins Feld zu werfen und die Kinder laufen hinterher, wir wollen fordern und fördern“, sagt Jovanovic. Die Qualität des Trainings wolle man erhöhen. In Düsseldorf trainiert man auf dem Platz des DSV 04 Lierenfeld, eine Vision ist es, zeitnah auch als PSG im ganz normalen Ligenbetrieb mitzumachen – zunächst mit drei Jugendmannschaften, zwei für Jungs, eine für Mädchen. Einmal im Jahr, so der Plan, sollen die besten Talente aus allen Ländern, in denen PSG mit einem solchen Angebot vertreten ist, in einem Turnier gegeneinander antreten.