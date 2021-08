Rückennummer, Vertragslaufzeit und Co. : Paris Saint-Germain macht die Verpflichtung von Messi offiziell

Update Paris Es ist soweit: Lionel Messi wird Spieler bei Paris Saint-Germain. Der Verein veröffentlichte am Abend ein Video, das Messi schon im neuen Trikot zeigt. Wenig später folgte die offizielle Pressemitteilung.

„Ich bin begeistert bei Paris Saint-Germain ein neuen Kapitel meiner Karriere zu beginnen. Alles in diesem Verein stimmt mit meinen Ambitionen im Fußball überein“, sagte er laut offizieller Mitteilung des Verein. „Ich weiß, wie talentiert diese Mannschaft und der Trainerstab sind. Ich will helfen, etwas Spezielles für diesen Klub und die Fans aufzubauen.“

Messi hatte zuvor 21 Jahre – davon einige Jahre als Jugendlicher - für den FC Barcelona gespielt, sich mit den Katalanen aber am Ende nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können. Messi wird in Paris die Nummer 30 tragen.

Barcelona hatte am vergangenen Donnerstag Messis Abschied verkündet, und der bisherige Star des Klubs sagte am Sonntag auf einer Pressekonferenz in Barcelona tränenreich "adios". Der argentinische Superstar gewann mit Barca 35 Titel und erzielte in 778 Pflichtspielen 672 Tore seit seinem Debüt im Oktober 2004.