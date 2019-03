Nach Sieg im Old Firm gegen Rangers: Celtic Glasgow vor achter Meisterschaft in Folge

Celtic Glasgow vor achter Meisterschaft in Folge

Nach Sieg im Old Firm gegen Rangers

Celtics James Forrest feiert sein Tor zum 2:1. Foto: Action Images via Reuters/JASON CAIRNDUFF

Glasgow Titelverteidiger Celtic Glasgow hat das 416. Old Firm gewonnen und ist seiner achten Meisterschaft in Folge einen großen Schritt näher gekommen.

Am 31. Spieltag der schottischen Premiership besiegten die "Bhoys" die Glasgow Rangers mit 2:1 (1:0) und vergrößerten ihren Vorsprung auf den Erzrivalen und ersten Verfolger auf 13 Punkte.

Der französische Angreifer Odsonne Edouard (27.) brachte den Gastgeber im Celtic Park in Führung. Aufseiten der Rangers sah Alfredo Morelos nach einem Ellenbogenschlag in der 31. Minute die Rote Karte, dennoch kam der Rekordmeister durch Ryan Kent (63.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch in der 86. Minute traf James Forrest noch zum umjubelten Derbysieg. Bei Celtic wurde die Dortmunder Leihgabe Jeremy Toljan nach 73 Minuten eingewechselt.