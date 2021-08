Tumulte in Nizza : Spiel nach Flaschenwürfen und Platzsturm abgebrochen

Eine Viertelstunde vor Spielende stürmten Zuschauer auf das Spielfeld und es kam zu Auseinandersetzungen zwischen Fans und Spielern beider Clubs. Foto: dpa/Jonathan Moscrop

Nizza Fans bewerfen Marseille-Profi Dimitri Payet beim Gastspiel in Nizza in der französischen Ligue 1 mit Flaschen – der feuert zurück. Die Anhänger stürmen anschließend den Platz, die Partie am Sonntagabend muss abgebrochen werden. Die Szenen im Video.

Das Derby zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille in der französischen Ligue 1 ist am Sonntagabend abgebrochen worden, nachdem Gäste-Profi Dimitri Payet eine auf ihn geworfene Plastikflasche zurück auf die Tribüne feuerte. Daraufhin stürmten aufgebrachte Anhänger der Gastgeber das Spielfeld, Ordner versuchten sie zurückzudrängen.

Der Schiedsrichter unterbrach daraufhin die Begegnung in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für Nizza und schickte beide Mannschaften in die Kabine. Nizzas Präsident Jean-Pierre Rivere versuchte auf dem Rasen die Fans zu beruhigen. Nach über einer Stunde Unterbrechung wurde das Spiel abgebrochen, nachdem die Marseille-Spieler sich weigerten, auf das Spielfeld zurückzukehren.

Heftige Szenen in der Ligue 1. Das Spiel zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille musste in der Schlussphase abgebrochen werden. Zuvor war Marseille-Star Dimitri Payet vor der Ausführung eines Eckballs von einer Flasche getroffen worden. #OGCOM pic.twitter.com/eQTgnJsNXa — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) August 23, 2021

Die Liga habe beschlossen, das Spiel wieder aufzunehmen, sagte Marseilles Präsident Pablo Longoria in einem Video an die Medien: "Wir haben zur Sicherheit unserer Spieler, die beim Platzsturm angegriffen wurden, beschlossen, das Spiel nicht fortzusetzen, da die Sicherheit unserer Spieler nicht gewährleistet war."

Auch Benoit Payan, Bürgermeister von Marseille, unterstützte die Entscheidung. "Verletzte Spieler, schlechte Sicherheitsvorkehrungen. Eine traurige Entscheidung, aber das Spiel durfte nicht wieder angepfiffen werden. Ich bin stolz auf mein Team, das sich nicht auf diese Scharade eingelassen hat", schrieb er auf Twitter.

Die Gastgeber aus Nizza wollten weiterspielen. "Das Spiel hätte fortgesetzt werden können", sagte Rivere: "Ich bin überzeugt, dass es sehr gut gelaufen wäre. Leider wollte Marseille das Spiel nicht fortsetzen."

Longoria bezeichnete die Szenen derweil als "völlig inakzeptabel" und forderte Sanktionen, es müsse "ein Präzendenzfall für den französischen Fußball" geschafft werden. Payet war vor der Ausführung eines Eckballs von einer Plastikflasche getroffen worden und sackte zu Boden, bevor er aufstand und die Flasche zurück in Richtung der Tribüne warf.

In der Präsidenten-Loge gerieten Rivere und Longoria aneinander. "Sie packten sich gegenseitig am Kragen, die Leibwächter mussten sie trennen", sagte ein Zeuge der Szene der Nachrichtenagentur AFP.

(kron/ako/sid)