Verbindungen zu Magath : Ex-Bundesligaprofi Soldo wird Trainer in Österreich

Ex-Bundesligaprofi Soldo wird Trainer in Österreich

Soldo in seiner Zeit als Trainer des 1. FC Köln. Foto: AFP/PATRIK STOLLARZ

Mödling Zvonimir Soldo kennt man aus seinen Tagen als Spieler des VfB Stuttgart und Trainer des 1. FC Köln. Jetzt ist er neuer Trainer des FC Admira aus der österreichischen ersten Liga.

Der ehemalige Fußball-Profi des VfB Stuttgart tritt die Nachfolge von Klaus Schmidt an, der am Sonntag beurlaubt worden war. Admira belegt in der Liga mit zwölf Mannschaften nur den elften Platz. Das Team gewann lediglich drei seiner bisherigen 20 Spiele.