„Ein Moment des Wahnsinns“ : Keeper sieht nach Tätlichkeit gegen eigenen Mitspieler Rot

Belfast Ein Attacke von Torhüter Aaron McCarey am eigenen Mitspieler hat den nordirischen Fußball überschattet. Nach einem Gegentreffer brannten dem Schlussmann die Sicherungen durch.

Nachdem der FC Glentoran zehn Minuten vor dem Ende des Erstliga-Spiels gegen den FC Coleraine am Samstag das 2:2 kassierte, spurtete der Keeper wutentbrannt auf seinen Teamkollegen Bobby Burns zu, packte ihn am Kragen und stieß ihn zu Boden. Der Defensivspieler vertändelte zuvor den Ball, was zum Ausgleich führte. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagte Club-Legende Paul Leeman. „Es ist ein Moment des Wahnsinns.“