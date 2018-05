MLS: Chicago Fire verliert ohne Bastian Schweinsteiger gegen Columbus

Columbus Ohne Weltmeister Bastian Schweinsteiger haben die Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS eine klare Auswärtsniederlage kassiert.

Das Team aus Illinois verlor am Samstag (Ortszeit) gegen die Columbus Crew 0:3 (0:1). Die Führung der Gastgeber erzielte Federico Higuaín per Foulelfmeter in der 28. Minute. Nach dem Seitenwechsel konnte Gyasi Zardes (50./70.) den Spielstand vor etwas mehr als 11 000 Zuschauern auf 3:0 erhöhen. Schweinsteiger begleitete sein Team nicht zum Gastspiel in Ohio. Fire-Trainer Veljko Paunovic hatte dem 33-jährigen Mittelfeldakteur eine Verschnaufpause verordnet.