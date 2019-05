MLS : Schweinsteiger gewinnt mit Chicago gegen New England

Schweinsteiger gewinnt mit Chicago gegen New England

Chicago Der ehemalige DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der Major League Soccer den dritten Sieg der Saison eingefahren. Der 34-Jährige stand über 90 Minuten auf dem Feld.

Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS einen überzeugenden Heimerfolg gefeiert. Das Team aus Illinois konnte sich am Mittwoch (Ortszeit) vor heimischer Kulisse mit 5:0 (2:0) gegen die New England Revolution durchsetzen.