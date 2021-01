Mesut Özil : „Nie wieder“ für Deutschland

Istanbul Ex-Weltmeister Mesut Özil wird nie mehr für oder in Deutschland spielen. Der ehemalige Nationalspieler hatte 2018 nach der missratenen WM mit mehreren Brandbriefen via Twitter seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet und beklagt, nicht gegen Rassismus geschützt worden zu sein.

Das berühmte Erdogan-Foto war gerade über die Leinwand geflimmert, als Mesut Özil erneut mit seiner deutschen Heimat brach. "Ich wünsche ihnen Erfolg", sagte der neue Heilsbringer von Fenerbahce bei seiner pompös inszenierten Vorstellung in Istanbul über ein mögliches Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, "aber nein, ich werde nie wieder für sie spielen." Auch eine Bundesliga-Rückkehr schloss er aus: "Keine Chance."

Sportlich ist eine Rückkehr von Özil in die DFB-Elf ohnehin kein Thema, obwohl der 32-Jährige die jüngsten Versuche einer Wiederannäherung von DFB-Präsident Fritz Keller und -Direktor Oliver Bierhoff durchaus begrüßt hatte. Doch auch sportpolitisch birgt das Thema noch immer viel zu viel Sprengstoff. Das wurde am Mittwoch erneut deutlich.

Die Aufnahme mit Erdogan, die 2018 letztlich zum Bruch mit dem DFB geführt hatte, war bei Özils Präsentation im Prunksaal eines Nobelrestaurants in einem Filmchen zu sehen. Fenerbahce-TV drehte es in der Stadt Devrek in der Bergbau-Region Zonguldak, in der Özils Familie ihre Wurzeln hat. Dort hängt das Erdogan-Foto mit Özil und dem Arsenal-Trikot als Plakat an einer Straße.