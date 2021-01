Nationalspieler bei Fenerbahce angekommen : Özil wird in Istanbul euphorisch gefeiert

Özil wird in Istanbul euphorisch gefeiert

Istanbul/Hamburg Rio-Weltmeister Mesut Özil wurde nach seinem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul bei seiner Ankunft in der Türkei euphorisch gefeiert. Doch ob der ehemalige deutsche Nationalspieler wirklich eine sportliche Verstärkung ist, muss sich erst noch zeigen.

Als Mesut Özil lange genug den Fanschal von Fenerbahce Istanbul vor die Linsen der Pressefotografen gehalten hatte, begab sich der Weltmeister von 2014 erst einmal pandemiegerecht in Quarantäne. Zurück blieb die spannende Frage, ob der 32-Jährige nach seiner langen Spielpause beim FC Arsenal überhaupt eine sportliche Verstärkung für den Traditionsklub vom Bosporus sein kann.

Logistisch jedenfalls ist bereits alles für einen erfolgreichen Restart vorbereitet. Nach der sechstägigen Quarantäne wird Özil bei den "Kanarienvögeln" ein gelbes Trikot mit der Rückennummer 67 tragen. Diese Zahl steht für die Provinz Zonguldak am Schwarzen Meer, aus der einst Özils Eltern nach Deutschland auswanderten.

Nicht nur dort ist der Wechsel des Weltmeisters von 2014 eine große Sache, selbst auf die politische Bühne schaffte es Özil. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Montag scherzhaft in Ankara, das Thema sei "sensibler als die Impfung" gegen COVID-19. Zuvor hatte sich sein türkischer Amtskollegen Mevlut Cavusoglu eine Spitze in Anspielung auf das "Erdogate" 2018 erlaubt, das letztlich zu Özils Rücktritt aus der Nationalmannschaft führte.