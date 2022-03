Massenschlägerei auf der Tribüne : 22 Verletzte bei Krawallen in Mexiko – Spiel abgebrochen

Mexiko-Stadt Eine Massenschlägerei hat ein Spiel in Mexiko überschattet. 22 Menschen wurden dabei verletzt – die Partie musste abgebrochen werden.

Mindestens 22 Verletzte gab es am Samstag beim mexikanischen Fußball-Erstligaspiel zwischen Queretaro und Atlas im WM-Stadion Corregidora. In der 63. Minute hatte es heftige Ausschreitungen rivalisierender Hooligans im Stadion gegeben. Als das Spielfeld gestürmt wurde, wurde die Begegnung abgebrochen. Die Spieler mussten sich in den Kabinen in Sicherheit bringen.