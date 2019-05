Nächste Saison Trainer von Borussia Mönchengladbach : Rose holt mit RB Salzburg das Double in Österreich

Rose holt mit RB Salzburg das Double in Österreich

Salzburg Trainer Marco Rose (42) verabschiedet sich bei RB Salzburg mit dem Gewinn des Doubles in Österreich zu Borussia Mönchengladbach.

Vier Tage nach dem sechsten Gewinn des ÖFB-Pokals gegen Rekordmeister Rapid Wied (2:0) sicherte sich Salzburg am Sonntag durch das 2:1 (0:0) bei Austria Wien bereits am viertletzten Spieltag seine 13. Meisterschaft und die sechste in Folge.