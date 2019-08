US-Fußball-Liga : MLS plant Aufstockung auf 28 Teams

New York Die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS plant offenbar eine Aufstockung auf 28 Teams. Ein neu gegründeter Klub aus Missouri soll offenbar 2022 die Liga erweitern.

Die Regionalzeitung St. Louis Post-Dispatch berichtete vergangene Woche bereits über die Gründung eines Klubs im US-Bundesstaat Missouri. Die MLS kündigte für Dienstag eine Pressekonferenz in St. Louis mit dem Ligabeauftragten Don Garber an.

Die letzte Spitzenmannschaft im Fußball in der Großstadt am Mississippi waren die St. Louis Stars, die bis 1977 in der damalig erstklassigen North American Soccer League spielten. In St. Louis sind derzeit das Baseballteam St. Louis Cardinals aus der MLB und Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues aus der Eishockeyliga NHL beheimatet.