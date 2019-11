Einwechslung kurz vor Ende : Joker Podolski holt mit Vissel Kobe zweiten Sieg in Serie

Joker Podolski holt mit Vissel Kobe zweiten Sieg in Serie

Kobe Lukas Podolski wurde zwar erst in der Schlussphase der Partie eingewechselt, freuen durfte er sich trotzdem. Sein Team Vissel Kobe gewann in der japanischen J-League. Damit liegt das Team nun auf Platz neun.

Der eingewechselte Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe in der japanischen J-League den zweiten Sieg in Serie geholt. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thorsten Fink setzte sich am Samstag zu Hause mit 2:0 (1:0) gegen Vegalta Sendai durch.