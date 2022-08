Volland und Neymar treffen : Paris Saint-German spielt nur 1:1 gegen die AS Monaco

Paris Paris Saint-Germain kam am Sonntagabend nicht über ein 1:1 gegen die AS Monaco hinaus. Ein deutscher Nationalspieler ärgerte mit seinem Treffer die Star-Mannschaft.

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 am 4. Spieltag erstmals Federn gelassen. Am Sonntagabend kam das Starensemble von der Seine gegen die AS Monaco nur zu einem 1:1 (0:1), bleibt mit zehn Zählern dank einer Torbilanz von 18:4 aber punktgleich vor Olympique Marseille und dem RC Lens Tabellenführer.