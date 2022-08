Volland und Neymar treffen : Paris Saint-Germain spielt nur 1:1 gegen die AS Monaco

Kevin Volland wird für seinen Treffer gefeiert. Foto: AP/Aurelien Morissard

Paris Paris Saint-Germain kam am Sonntagabend nicht über ein 1:1 gegen die AS Monaco hinaus. Ein deutscher Nationalspieler ärgerte mit seinem Treffer die Star-Mannschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat in der Ligue 1 am 4. Spieltag erstmals Federn gelassen. Am Sonntagabend kam das Starensemble von der Seine gegen die AS Monaco nur zu einem 1:1 (0:1), bleibt mit zehn Zählern dank einer Torbilanz von 18:4 aber punktgleich vor Olympique Marseille und dem RC Lens Tabellenführer.

Die so furios gestartete PSG-Offensive geriet bei der Startelfpremiere des Ex-Münchners Renato Sanches erstmals ins Stocken. Superstar Neymar (70.) glich per Foulelfmeter nach Videobeweis aus, nachdem Nationalspieler Kevin Volland (20.) die Gäste verdient in Führung gebracht hatte.

„Alles in allem denke ich, dass es ein gutes Spiel für uns war. Wir hätten dieses Spiel gewinnen können, aber am Ende geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte Monacos Keeper Alexander Nübel.

Bitter: Vollands Saisondebüt war wenige Minuten nach dem Tor beendet. Beim Flachschuss aus rund 15 Metern verletzte sich der 30-Jährige am Knöchel und musste ausgewechselt werden. Die Verletzung sei „schwerwiegend“, sagte Monacos Trainer Philippe Clement. Man rechne damit, dass Volland „mindestens ein paar Wochen“ ausfallen werde.

(dör/SID)