Nach Eklat am Sonntag : Nizza zieht Konsequenzen aus Krawallen bei Spiel gegen Marseille

Am Sonntagabend kam es beim Derby in Frankreich zwischen Nizza und Marseille zu Ausschreitungen. Foto: AFP/VALERY HACHE

Nizza Der Eklat von Nizza hat den französischen Fußball überschattet. Im Derby zwischen Nizza und Marseille kam es zu heftigen Ausschreitungen. Nun sind erste Konsequenzen bekannt.

Das Skandalspiel zwischen OGC Nizza und OIympique Marseille zieht erste Konsequenzen nach sich. Am Montag gab das Departement Alpes-Maritimes bekannt, dass eine Tribüne lange gesperrt wird. "Angesichts der Schwere der Vorfälle" habe er entschieden, die Südtribüne de Stadions von Nizza für die nächsten vier Heimspiele zu schließen, teilte Präfekt Bernard Gonzalez am Montagabend mit.

Die Staatsanwaltschaft von Nizza kündigte am Montag die Einleitung mehrerer Ermittlungsverfahren an, insbesondere wegen "Werfens von Wurfgeschossen" und "schwerer Gewalt". Ein 28-jähriger Mann, der im Verdacht steht, einen Olympique-Spieler geschlagen zu haben, wurde in der Nähe von Nizza festgenommen und in Gewahrsam genommen, wie die Polizei der AFP mitteilte.