Nach Niederlage im Pokalfinale : Tuchel und PSG kassieren die nächste Pleite

Thomas Tuchel gestikuliert an der Seitenlinie. Foto: AFP/DAMIEN MEYER

Montpellier Es läuft nicht rund bei Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel. Nur wenige Tage nach dem verlorenen Pokalfinale unterlag der bereits feststehende Meister in der Liga nun HSC Montpellier.

Für den alten und neuen französischen Champion, der vor gut einer Woche vorzeitig seinen achten Titel feiern konnte, gelang dem Argentinier Angel Di Maria in der 62. Minute das 2:1 für Paris, ehe Andy Delort (80.) und Souleymane Camara (85.) die vierte Saisonniederlage für das Tuchel-Team perfekt machten. Ambroise Oyongo hatte per Eigentor (12.) die Gäste in Führung gebracht, PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe traf dann zum 1:1 (21.) kurioserweise ebenfalls ins eigene Netz.