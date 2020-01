Neymar trifft doppelt : PSG im ersten Duell gegen Monaco 3:3

Paris Trotz eines Doppelpacks von Superstar Neymar ist die Siegesserie des französischen Fußball-Meisters Paris St. Germain nach acht Pflichtspielen gerissen. Die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Thomas Tuchel gab erstmals seit Monaten wieder Punkte ab.

Ohne die deutschen Fußball-Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer ist Paris Saint-Germain gegen AS Monaco in der französischen Ligue 1 zu einem 3:3 (3:2) gekommen. Neymar (3./42./Foulelfmeter) erzielte am Sonntagabend zwei Tore für die Auswahl von Trainer Thomas Tuchel. Zudem unterlief Fodé Ballo-Touré (24.) ein Eigentor. In einer turbulenten ersten Halbzeit hatten Gelson Martins (7.) und Wissam Ben Yedder für Monaco getroffen. Islam Slimani (70.) sorgte letztlich für das Remis.