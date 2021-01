PSG gewinnt Supercup : Erster Titel für Tuchel-Nachfolger Pochettino

Paris Mauricio Pochettino ist erst seit kurzem als Trainer von Paris Saint-Germain im Amt und hat bereits seinen ersten Titel gewonnen: Im Supercup besiegte das Ex-Team von Thomas Tuchel Olympique Marseille.

Der neue Trainer Mauricio Pochettino hat in seinem dritten Spiel als Chefcoach von Paris Saint-Germain den ersten Titel gewonnen. Die Mannschaft des Nachfolgers von Thomas Tuchel setzte sich am Mittwochabend im französischen Supercup mit 2:0 (1:0) gegen Olympique Marseille durch. Mauro Icardi (39. Minute) und der nach seiner Verletzungspause eingewechselte brasilianische Top-Stürmer Neymar (85./Foulelfmeter) erzielten die Treffer für PSG zum achten Supercup-Titel in Serie. Dimitri Payet gelang nur noch das 1:2 (89.).

Der Argentinier Pochettino hatte Anfang des Jahres die Nachfolge des früheren Bundesliga-Trainers Tuchel angetreten, der an Weihnachten als Trainer beurlaubt worden war. In seiner ersten Partie in der Liga war er nicht über ein 1:1 bei AS St. Étienne hinausgekommen, die zweite gegen Stade Brest hatte er mit 3:0 gewonnen.