Kantersieg für Paris St. Germain: Kylian Mbappe schießt Lyon mit vier Toren fast im Alleingang ab

Paris Vier Tore in einer Partie - das allein ist schon überragend. Weltmeister Kylian Mbappe legte dabei aber auch noch den Turbo ein und schoss Paris St. Germain in wenigen Minuten zum sicheren Sieg gegen Olympique Lyon.

Superstar Neymar brachte Paris in der 19. Minute per Strafstoß in Führung - vorausgegangen war ein Foulspiel an Weltmeister Mbappe, der in der zweiten Halbzeit mit einem Viererpack (61., 66., 69., 74.) innerhalb von 13 Minuten für die Entscheidung sorgte. Damit stellte er in der Ligue 1 einen Rekord auf. In den vergangenen 45 Spielzeiten gelangen vier Treffer in nur einer Begegnung keinem Profi, der jünger war als der Offensivstar. Das twitterte der Datendienst Opta am Sonntag. Mbappé ist gerade 19 Jahre und neun Monate alt.