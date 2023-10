Draxler in Katar Das sagt der Verein über seinen skurrilen Abgang

Es ist eine merkwürdige Szene: Julian Draxler geht auf Höhe der Trainerbank an der Außenlinie in Richtung Mittellinie. Er bekommt einen Pass zugespielt, leitet den Ball nach hinten weiter. Dann dreht der gebürtige Gladbecker sofort ab und marschiert mit hängendem Kopf in die Kabine. Zumindest ohne ersichtlichen Grund.