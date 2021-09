Harte Strafe nach Randale : Lens nach Platzsturm mindestens zweimal vor Geisterkulisse

Lens Ein Platzsturm hat am vergangenen Wochenende in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Nun wurde die erste Strafe für einen der Klubs ausgesprochen.

Wegen des Platzsturms seiner Fans am vergangenen Wochenende muss der französische Fußball-Erstligist RC Lens mindestens seine nächsten beiden Heimspiele in der Ligue 1 vor einer Geisterkulisse austragen. Zwei Tage nach den Ausschreitungen der RCL-Anhänger verhängte die Disziplinarkommission des nationalen Liga-Verbandes LFP auf einer außerordentlichen Sitzung am Montag diese Strafe, behielt sich allerdings weitere Sanktionen nach der Prüfüng aller Ermittlungsergebnisse am 6. Oktober vor.