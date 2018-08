Hakan Calhanoglu kündigt Scheidung via Twitter an

Hakan Calhanoglu verkündet seine Scheidung via Twitter

„Ehre wird in den Schmutz gezogen“

Düsseldorf Hakan Calhanoglu und seine Frau Sinem lassen sich scheiden. Das gab der ehemalige Bundesliga-Profi via Twitter bekannt. Eigentlich wollte er zu der Trennung schweigen, doch genau dieses Schweigen sei missbraucht worden, schreibt er.

15 Monate nach der Hochzeit hat sich Hakan Calhanoglu von seiner Frau Sinem getrennt. Das gab der ehemalige Bundesliga-Profi von Bayer 04 Leverkusen und dem Hamburger SV am Mittwoch via Twitter bekannt. Dafür postete er ein Statement als Bildanhang. Ein Vorgehen, das stark an die Statements von Mesut Özil erinnert.