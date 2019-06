Torhüterlegende : Buffon verlässt PSG nach nur einem Jahr

Paris Torwart Gianluigi Buffon verlässt nach nur einem Jahr den französischen Fußballmeister Paris St. Germain. Das könnte womöglich auch Auswirkungen auf die Zukunft von Kevin Trapp haben.

"Heute geht mein Abenteuer außerhalb Italiens zu Ende", teilte Buffon in einem Statement mit. "Ernest Hemingway hat geschrieben, dass man nur an zwei Orten auf der Welt glücklich leben kann: zu Hause und in Paris", hieß es dort weiter: "Ab heute gilt das auch für mich: Paris wird in gewisser Weise immer mein zu Hause bleiben."