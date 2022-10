Superstar droht Haftstrafe : Neymar muss vor Gericht

Barcelona Fußball-Superstar Neymar muss sich wegen möglicher Unregelmäßigkeiten im Zuge seines Transfers zum FC Barcelona 2013 ab Montag vor Gericht verantworten. Dem 30-Jährigen droht eine Haftstrafe und eine empfindlich hohe Geldbuße.

Brasiliens Fußball-Star Neymar droht nach einem Bericht von „Le Parisien“ eine zweijährige Haftstrafe. Wie die französische Zeitung unter Berufung auf Gerichtsakten berichtet, muss der Stürmer des französischen Meisters Paris Saint-Germain an diesem Montag persönlich vor einem Gericht in Barcelona erscheinen. Dem 30-Jährigen werden Betrug und Korruption vorgeworfen. Neben der Gefängnisstrafe fordere die Staatsanwaltschaft von Barcelona auch eine Geldstrafe von zehn Millionen Euro.

Neben Neymar sind die früheren Barca-Präsidenten Sandro Rosell und Josep Maria Bartomeu und sechs weitere Personen angeklagt. Ihnen wird Korruption und Betrug vorgeworfen. Neymar wird am Montag vor Gericht erwartet, eine offizielle Bestätigung für sein Erscheinen gibt es bislang aber nicht. Außerdem soll er am 21. oder 28. Oktober aussagen. Er lässt über seine Anwälte seine Unschuld beteuern.

Barcelona hatte den Transferwert ursprünglich auf 57,1 Millionen Euro beziffert, laut Anklage soll er sich jedoch auf 83,3 Millionen belaufen haben. Der katalanische Spitzenklub will 40 Millionen Euro an N&N, eine Firma der Neymar-Familie, und 17,1 Millionen an Santos bezahlt haben, von denen 6,8 Millionen an DIS gegangen sein sollen. 2017 wechselte Neymar dann vom FC Barcelona für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro nach Paris.