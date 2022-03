Ehemaliger Nationalspieler : Fenerbahce Istanbul suspendiert Mesut Özil

Istanbul Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist bei Fenerbahce Istanbul aus dem Kader gestrichen worden. Was sich der Weltmeister von 2014 geleistet hat, teilte der türkische Spitzenklub nicht mit. Mit Özil wurde noch ein weiterer Spieler suspendiert.

Mesut Özil steht bei Fenerbahce Istanbul vor dem abrupten Aus. Der Fußball-Weltmeister von 2014 wurde aus dem Kader des türkischen Erstligisten ausgeschlossen, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Gleiches gelte für den Teamkollegen Ozan Tufan. Laut der Sportzeitung „Fanatik“ sei die Entscheidung für unbestimmte Zeit getroffen worden. Fenerbahce wollte die Mitteilung auf Nachfrage vorerst nicht kommentieren.

Özil will Partei von Jürgen Todenhöfer wählen und hat Buchpläne

„Deutschlands mutigster Politiker“ : Özil will Partei von Jürgen Todenhöfer wählen und hat Buchpläne

Dafür äußerte sich der Klub im Internet. „Unsere A-Spieler Mesut Özil und Ozan Tufan wurden per Beschluss aus dem Kader ausgeschlossen", teilte Fener in den sozialen Netzwerken knapp mit. Özil war im Januar 2021 vom FC Arsenal nach Istanbul gewechselt. Am Wochenende war der 33-Jährige beim 2:1-Heimsieg gegen Konyaspor zur Halbzeit ausgewechselt worden, sein Verhältnis zu Trainer Ismail Kartal ist laut türkischen Medien angespannt.