Das „Märchen“ der Bruno's Magpies Pub-Team ist für den Europapokal qualifiziert

Perry ist inzwischen Besitzer des Pubs, in dem er 2013 ein kleines Fußball-Wunder startete. Damals war er 18 Jahre alt, wollte kicken, fand in Gibraltar keinen passenden Klub und gründete kurzerhand einen eigenen - die Mitspieler fand er in Bruno's Pub. Elf Jahre später treffen seine Magpies am Donnerstag (18.00 Uhr) in der Qualifikation zur Conference League auf den 15-maligen dänischen Meister. Den nordirischen Vertreter Derry City haben sie bereits rausgeworfen.