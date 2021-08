Drittes Spiel, dritter Sieg : PSG gewinnt weiter ohne Messi

Paris Weiter ohne Star-Neuzugang Lionel Messi hat Paris St. Germain seine weiße Weste in der Ligue 1 gewahrt. Das Starensemble, bei dem unverändert auch Neymar und Sergio Ramos nicht im Kader standen, feierte durch ein 4:2 (2:1) bei Stade Brest den dritten Sieg im dritten Spiel und behauptete damit die Tabellenführung.

Thilo Kehrer stand wie schon in den ersten Partien von Beginn an in der Innenverteidigung auf dem Feld. 2014er-Weltmeister Julian Draxler wurde in der 72. Minute für Italiens Europameister Marco Verratti eingewechselt.