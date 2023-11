„Football Leaks“ Fußball-Whistleblower erneut zu Bewährungsstrafe verurteilt

Der Pariser Prozess drehte sich ausschließlich um Sachverhalte, die Frankreich betreffen. In einem anderen Verfahren war Pinto vor einigen Wochen in Lissabon ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und unter anderem der versuchten Erpressung schuldig gesprochen worden. Wie die Pariser Richter betonten, habe die Verurteilung Pintos keinen Einfluss auf die Strafverfolgung von möglichen Vergehen in der französischen Fußballbranche, die er aufgedeckt habe, berichtete die Sportzeitung „L'Équipe“ aus dem Gerichtssaal.