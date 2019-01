Ethische Gründe: Finnischer Nationalspieler verzichtet auf Trainingslager in Katar

Ein Mann in traditioneller arabischer Kleidung schaut dem FC Bayern München während einer Übungseinheit in Katar zu. (Symbolfoto)) Foto: dpa/Peter Kneffel

Helsinki Der Finne Riku Riski verzichtet auf das Trainingslager seiner Nationalmannschaft. Der Grund: es findet in Katar statt. Dass kann der Fußballer nicht mit seinen moralischen Werten vereinbaren.

Der finnische Fußballprofi Riku Riski hat aus ethischen Gründen auf eine Teilnahme an einem Trainingslager der Nationalmannschaft in Katar verzichtet. Das bestätigte der finnische Verband am Dienstag. Unter anderem bereitet sich auch der deutsche Rekordmeister Bayern München seit Jahren in dem Emirat am Persischen Golf auf die Rückrunde vor.