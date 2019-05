„Alles unter Kontrolle“ : Iker Casillas gibt Entwarnung nach Herzinfarkt

Iker Casillas. Foto: dpa/Luis Vieira

Porto Glück im Unglück für Iker Casillas: Die spanische Torwart-Legende vom FC Porto hatte am Mittwoch im Training einen Herzinfarkt erlitten. Nun hat er selbst Entwarnung gegeben.

Der Schock in der Fußballwelt war groß, doch nach seinem Herzinfarkt am Mittwoch im Training mit dem FC Porto gab die spanische Torwart-Legende Iker Casillas am Abend gleich selbst Entwarnung. Lächelnd lag der 37-Jährige im Krankenhausbett, reckte den Daumen in die Höhe und beruhigte besorgte Fans und Wegbegleiter. "Alles unter Kontrolle hier", schrieb er auf Twitter: "Ein großer Schrecken, aber alles ist intakt. Vielen Dank an alle für die Botschaften und die Liebe."

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1. Mai 2019

Der 28-malige portugiesische Meister hatte am Mittwochnachmittag bekannt gegeben, das der langjährige Keeper von Spaniens Rekord-Champion Real Madrid beim morgendlichen Training eine Herzattacke erlitten habe und anschließend ins Universitäts-Hospital von Porto eingeliefert worden sei. Dort sei der Weltmeister von 2010 einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen worden, nach Klubangaben befand er sich außer Lebensgefahr.

Ein Klinik-Arzt bestätigte dem portugiesischen TV-Sender TVI, dass der Infarkt durch die Katheterisierung behoben wurde. Zudem habe man bei Casillas einen Stent platziert, um zu verhindern, dass die Arterien verstopfen.

Foto: AP/Luis Vieira Infos Genesungswünsche für Iker Casillas.

Real-Kapitän Sergio Ramos hatte auf Twitter zuvor drei betende Hände an die Adresse von Casillas gesendet und damit auf den kritischen Zustand seines einstigen Mitspielers hingewiesen. Casillas, der erst im März seinen Vertrag beim FC Porto um eine weitere Saison bis 2020 verlängert hatte, stand am vergangenen Freitag beim 2:2 gegen Rio Ave zwischen den Pfosten. Von Herzproblemen war bis zu diesem Zeitpunkt nichts bekannt.

Die Königlichen wünschten ihrem langjährigen Spielführer in einem offiziellen Statement nicht nur gute Besserung, sondern sagten ihm auch jegliche Unterstützung zu. Zudem erinnerte Real an die großen Stärken des Keepers: "Iker Casillas hat uns gezeigt, wie er die unglaublichsten Herausforderungen seiner beruflichen Karriere meistern und damit zu den Erfolgen unseres Klubs beitragen kann. Er hat uns gezeigt, dass Aufgeben keinen Platz in unserer Lebensweise hat, und er hat immer wieder gezeigt, dass es der einzige Weg zum Sieg ist, bei den schwierigsten Herausforderungen stark zu bleiben. Real Madrid freut sich darauf, unseren legendären Kapitän so schnell wie möglich wieder gesund zu sehen."

Casillas, der mit seiner Ehefrau Sara Carbonero, einer spanischen Sportjournalistin, und seinen Söhnen Martin (5) und Lucas (2) in Porto eine zweite Heimat gefunden hat, ist sowohl in Spanien als auch in Portugal gleichermaßen beliebt. 2015 war der 167-malige Nationaltorwart nach 26 Jahren bei den Königlichen aus Madrid in die zweitgrößte Stadt Portugals gewechselt.

Mit Real hatte der fünfmalige Welttorhüter, den am Mittwoch über die sozialen Netzwerke Genesungswünsche aus der ganzen Welt - unter anderem von Mesut Özil, Gareth Bale und Tennis-Star Rafael Nadal - erreichten, die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebt. Unter andere gewann er mit dem weißen Ballett dreimal die Champions League (2000, 2002, 2014). Mit der Nationalmannschaft gewann der "heilige Iker", wie er in Spanien genannt wird, nicht nur als Kapitän den WM-Titel in Südafrika, sondern triumphierte auch bei den EM-Endrunden 2008 in Österreich/Schweiz und 2012 in Polen.

(lt/sid)