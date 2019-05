Sorge um Porto-Torwart : Iker Casillas erleidet Herzinfarkt im Training

Iker Casillas. Foto: Action Images via Reuters/Carl Recine

Porto/Düsseldorf Schock im Training des FC Porto am Mittwoch: Torwart Iker Casillas hat am Morgen eine Herzattacke erlitten und befindet sich derzeit im Krankenhaus.

Die spanische Torwart-Ikone Iker Casillas hat portugiesischen Medienberichten zufolge beim Training am Mittwoch einen Herzinfarkt erlitten. Der 37-Jährige, der seit 2015 beim FC Porto unter Vertrag steht, sei im Krankenhaus einer Herzkatheter- Untersuchung unterzogen worden und schwebe nicht in Lebensgefahr, berichtete die Zeitung „Observador“. Casillas falle für den Rest der Saison aus.

Der Keeper hatte zuletzt am vergangenen Freitag beim 2:2 gegen Rio Ave im Tor gestanden. Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos twitterte am Nachmittag drei betende Hände an die Adresse von Casillas.