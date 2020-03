Ex-Bayer-Coach : Roger Schmidt neuer Trainer von PSV Eindhoven

Eindhoven Der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, wird künftig den PSV Eindhoven trainieren.

Das bestätigte der niederländische Fußballclub am Mittwoch via Twitter. Wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete, wird der Deutsche von der kommenden Fußballsaison an Ernest Faber nachfolgen, der im Dezember für ein halbes Jahr verpflichtet worden sei. Zuvor habe Mark van Bommel den Traditionsverein trainiert.