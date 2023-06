Mit „bescheidenem Schul-Französisch“ Ex-Bayern-Trainer vor Engagement bei Paris Saint-Germain

Am Mittwoch, 75 Tage nach seinem plötzlichen Aus in München, wurde Nagelsmann in der französischen Hauptstadt erwartet. Der mächtige PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi, so war zu hören, hatte die Gespräche mit dem 35-Jährigen zur Chefsache erklärt. Dabei war Christophe Galtier da noch gar nicht offiziell entlassen.