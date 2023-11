In Argentinien Einnahmen aus Laden von Messis Schwiegervater geraubt

Die Familie der Ehefrau von Fußball-Superstar Lionel Messi ist in Argentinien erneut Opfer eines bewaffneten Überfalls geworden. Die Täter feuerten in der Stadt Rosario auf ein Auto mit zwei Mitarbeitern des Supermarktes von Messis Schwiegervater und raubten die Einnahmen des Geschäfts in Höhe von rund acht Millionen Peso (rund 20.600 Euro), wie örtliche Medien am Mittwoch berichteten. Bei einem der Opfer soll es sich um eine Cousine von Messis Frau Antonela Roccuzzo handeln. Ernsthaft verletzt wurde bei dem Überfall niemand.