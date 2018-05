Ehemaliger Trainer von Borussia Mönchengladbach: Lucien Favre bestätigt Abschied von OGC Nizza - Weg zu Borussia Dortmund frei

Paris Der ehemalige Berliner und Gladbacher Bundesliga-Trainer Lucien Favre hat nach dem Saisonfinale seinen Abschied vom französischen Fußball-Erstligisten OGC Nizza bekannt gegeben. Er steht vor einen Engagement bei Borussia Dortmund.

Nizza hatte durch die Niederlage am letzten Spieltag die Teilnahme an der Europa League verspielt und war mit 54 Punkten noch auf den achten Platz abgerutscht. Lyon sicherte sich die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation vor Europa-League-Finalist Olympique Marseille. Weitere Starter in der Europa League sind Stade Rennes und Girondins Bordeaux. Absteigen müssen ES Troyes AC und der FC Metz.