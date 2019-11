Nach nur zwei Monaten : Maradona nicht mehr Trainer von Gimnasia La Plata

La Plata Das ging fix: Diego Maradona hat nach nur acht Spielen sein Trainer-Amt bei Gimnasia La Plata aufgegeben. Anscheinend kam es zu Unstimmigkeiten in der Führungsebene.

Argentiniens strauchelnde Fußball-Ikone Diego Maradona hat nach nur zwei Monaten das Trainer-Amt bei Gimnasia La Plata niedergelegt. Das bestätigte der Verein der französischen Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Maradona, Weltmeister von 1986 und später auch argentinischer Nationaltrainer, hatte das Amt beim damaligen Tabellenletzten der nationalen Liga im September übernommen.

Unter der Regie des 59-Jährigen verbesserte sich La Plata in acht Spielen immerhin um zwei Plätze. Anscheinend reagiert Maradona mit seinem Rücktritt auf Unstimmigkeiten in der Führungsebene: Er hatte seine Anwesenheit mit der Präsidentschaft von Gabriel Pellegrino verknüpft, der zu den Wahlen am Samstag nicht mehr antreten wird.