Geheimdienst, Trolle, Nachtclubs : Wie ein Spionageroman – Die Skandale um Paris St. Germain

Paris Frankreichs Topklub ist in mehrere Affären verstrickt. Es geht um brisante Details aus dem Privatleben der Spieler und den Einsatz von Internet-Trollen. Im Zentrum der Vorwürfe: der katarische Vereinspräsident Nasser al-Khelaïfi.

Die Erfolge auf dem Rasen können nicht darüber hinweg täuschen: die Stimmung ist düster bei Paris Saint-Germain. Der Verein, der in den vergangenen Jahren vor allem durch teure Stars wie Neymar und Lionel Messi von sich reden machte, wird von mehreren Skandalen erschüttert. Die Marke PSG droht dadurch massiv beschädigt zu werden – Ergebnisse hin oder her.

Wer die Aufregung um den Dauermeister der ersten französischen Fußballliga verstehen will, muss im Jahr 2011 anfangen. Damals übernahm das Emirat Katar die Blau-Weiß-Roten. Vereinspräsident wurde Nasser al-Khelaïfi, ein Vertrauter des katarischen Emirs. Der Mann mit dem Drei-Tage-Bart sollte mit dem Hauptstadt-Club für den Wüstenstaat werben und eine Art „Soft Power“ aufbauen. Doch inzwischen ist NAK, wie er genannt wird, zusammen mit PSG in einem Sumpf aus Affären versunken.

Das Ganze liest sich wie ein Spionage-Roman im Fußballmilieu. Schlüsselfigur ist Malik N., ein früherer Polizist des Inlandsgeheimdienstes DGSI, der 2018 als Fan-Referent angeheuert wurde. In alter Spionagemanier nahm Malik N. alles auf, was um ihn herum passierte und kam so an brisante Details aus dem Privatleben der Spieler. So soll er erfahren haben, dass Neymar 20.000 Euro von Nachtclubs erhielt, damit er sich dort zeigte und mit seinen Auftritten die Kundschaft anzog.