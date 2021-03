Erstmals seit 2011 : "Diver" Gerrard führt Glasgow Rangers zum Titel

Glasgow Das lange Warten hat ein Ende: Die Glasgow Rangers haben die Serie von Erzrivale Celtic beendet und sind erstmals seit 2011 und dem zwischenzeitlichen Zwangsabstieg wieder schottischer Fußball-Meister.

"Mir fehlen die Worte, wenn ich meine Mannschaft beschreiben soll", sagte Gerrard bereits am Vortag, "sie haben mich auf eine verdammt schöne Reise mitgenommen. Dieser Klub war in der Hölle - jetzt ist er zurück. Und wir wollen noch mehr, ich bin immer noch hungrig."

Nach 28 Siegen und vier Unentschieden in 32 Saisonspielen ohne Niederlage sind die Rangers bei noch sechs ausstehenden Partien nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen. Damit endete nach neun Meisterschaften die stolze Celtic-Serie (51 Titel), der zehnte Coup und damit der Rekord blieb den "Bhoys in Green" verwehrt.

Die Rangers-Fans verspotteten ihren Rivalen am Sonntag mit einem Banner, das ein Flugzeug über Dundees Tannadice Park flog. "Can you see us now?! 55 Titles", hatten sie darauf geschrieben, "könnt ihr uns jetzt sehen?!"