Krawalle vor Derby in Buenos Aires: Libertadores-Finale nach Angriff auf Mannschaftsbus von Boca Juniors verschoben

Buenos Aires Nach einer Attacke auf den Teambus der Boca Juniors durch Fans des Erzrivalen River Plate ist das Final-Rückspiel der Copa Libertadores auf Sonntag verschoben worden. Ob es überhaupt angepfiffen wird, ist aber weiter fraglich.

Die Stadtverwaltung von Buenos Aires sperrte das Estadio Monumental vorerst. "Ein Übermaß an Zuschauern und Versperrung der Fluchtwege", lautete die offizielle Begründung für den Beschluss. Die Sperre der Arena kann allerdings durch die Bezahlung der Geldstrafe in nicht öffentlich gemachter Höhe kurzfristig aufgehoben werden. Logistische Probleme beim erneuten Stadion-Einlass der rund 65.000 Fans, die am Samstag vergeblich auf den Anpfiff gewartet hatten, erscheinen allerdings in jedem Fall unvermeidlich.